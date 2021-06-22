В Кузбассе установлен рекорд по количеству вакцинированных за сутки

Фото: Юлия Пыхалова (архив)

Процедуру прошли более 8 тысяч человек – вдвое больше, чем обычно.

- Наша главная задача - до 1 сентября, то есть до начала периода обострения сезонных простудных заболеваний, выработать коллективный иммунитет к коронавирусу. Для этого вакцинировать нужно 60% взрослого населения, это более 1 миллиона 200 тысяч человек. На сегодняшний день прививку поставили 330 208 жителей региона, - уточнила в ходе брифинга в Кемерове заместитель министра здравоохранения Кузбасса Оксана Абросова.

На сегодняшний день в медицинских организациях области уже работает 191 «красная зона» для приема и лечения больных с вирусными инфекциями, и в ближайшее время будут вновь для этого перепрофилированы отделения в Мысках, Осинниках и Прокопьевске.

Обсуждается еще одна идея, которая поможет переломить ситуацию с пандемией - перевести на круглосуточный график работы поликлиники в крупных городах Кузбасса.