В Кузбассе прошла премьера фильма о Герое России Вере Волошиной

Фото: пресс-служба администрации Правительства Кузбасса

Снял картину, названную «Так хочется жить», режиссер Сергей Басалаев - доцент кафедры театрального искусства Кемеровского государственного института культуры, художественный руководитель театра «Белый остров». В работе было задействовано около пятидесяти актеров, актрис, статистов и исторических реконструкторов из городов Сибири, в том числе кемеровские школьницы из Центра дополнительного образования детей имени Веры Волошиной. Роль самой Веры сыграла выпускница КемГИК, ныне москвичка Екатерина Пургина.

Уроженка Кемерова Вера Волошина училась в московском институте, когда началась Великая Отечественная война. Она стала партизанкой, раненой попала в плен и погибла, не выдав военных сведений.

«Важно, что кузбассовцы помнят своих героев. Так, в Кемерове в честь Веры Волошиной и ее одноклассника и друга, Героя СССР Юрия Двужильного названы улицы, граффити с их изображениями по инициативе кемеровчан появились на стенах домов», - отметил губернатор Сергей Цивилев.

Сегодня первыми зрителями фильма стали кемеровские ветераны и активисты школьных музеев.