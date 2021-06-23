Обидчивый кузбассовец спустил машину друга с обрыва

Фото: ГУ МВД по Кемеровской области

21-летний прокопчанин, проснувшись после застолья, обнаружил, что пропала его «Лада Приора». Он обратился в полицию, где выдвинул версию, что на машине мог уехать друг детства, с которым они ночью вместе выпивали. На звонки тот не отвечал.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий машина была обнаружена в перевернутом состоянии, а затем задержан и подозреваемый. 21-летний угонщик пояснил, что ему захотелось прокатиться на автомобиле друга. Тайно он похитил ключи зажигания и уехал. Покатушки по городу продолжались, пока в баке был бензин. После этого внезапно подозреваемый вспомнил, что ночью они с хозяином легковушки поссорились. И чтобы отомстить, скинул автомобиль с обрыва. Сумма ущерба составила около 190 тысяч рублей.

Дознанием отдела полиции «Зенковский» ОМВД России по г. Прокопьевску возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения» и по ч. ст. 167 УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Обидчивому приятелю теперь грозит до 5 лет лишения свободы.