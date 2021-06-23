В Кузбассе оштрафовали семью за несданный тест на COVID-19. Фото: Иван ВИСЛОВ

Супругов из Мариинска суд оштрафовал за несданный тест на COVID-19. Мариинский городской суд сообщает, что чета вернулась в начале июня из Египта, в течение трех дней со дня прибытия не сделали ПЦР-тест и не разместили результат на Едином портале государственных и муниципальных услуг.

Также они были обязаны в срок до пяти дней со дня прибытия повторно пройти аналогичную процедуру, чего они не сделали. В результате ими нарушено постановление «Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-2019». Тем самым не выполнили установленные санитарно-гигиенические и противоэпидемические мероприятия при возникновении угрозы распространения заболевания.

Супруги свою вину не признали. Уточнили, что после прибытия из-за границы их никто не предупредил о прохождении исследования. При этом добавили, что телевизор они не смотрят, но по прилету жена заполняла какие-то документы, не читая.

Суд назначил супругам административное наказание в виде минимально возможного размера административного штрафа – по 7,5 тысяч каждому. В настоящее время постановления в законную силу не вступили и могут быть обжалованы.