Кузбассовцы получили условный срок за финансирование экстремистской организации

Фото: Алексей Булатов (архив)

Два жителя Кемерова признаны виновными в участии в деятельности запрещенного религиозного объединения и финансировании экстремистской деятельности.

46- и 60-летний граждане, по версии следствия, с осени 2017-го по июль 2019 года занимались проповедями в общественных местах и жилых помещениях, распространяли религиозную литературу, вели учет денежных средств, которые тратили на нужды организации, признанной по суду экстремистской и ликвидированной.

Им были предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 282.2 УК РФ (участие в деятельности религиозного объединения, в отношении которого судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации в связи с осуществлением экстремистской деятельности), ч. 1 ст. 282.3 УК РФ (оказание финансовых услуг, заведомо предназначенных для обеспечения деятельности экстремистской организации).

Как уточнили в следственном управлении СК России по Кемеровской области, со следствием обвиняемые не сотрудничали и вину не признали.

Приговором суда каждому из них назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года.