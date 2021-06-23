В Новокузнецке долг по зарплате более 3 миллионов рублей погасили после вмешательства прокуратуры. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Новокузнецке после вмешательства прокуратуры погашена задолженность по заработной плате в размере более 3 миллионов рублей. Прокуратура по Кемеровской области сообщает, что по жалобе работника провела проверку исполнения трудового законодательства.

Установили, что в ООО «Электротехсервис» допущены нарушения сроков выплаты заработной платы перед 162 работниками в марте этого года. В результате образовалась задолженность в размере 3 миллионов 135 тысяч рублей.

Прокуратура приняла комплекс мер реагирования. В отношении руководителя организации возбудили дела об административном правонарушении. После вмешательства прокуратуры задолженность перед работниками полностью погашена.