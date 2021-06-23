Россельхозбанк: за пять лет Россия удвоила экспорт икры

Расширение географии поставок, в первую очередь, за счет стран Северной Америки и Европы, позволило России значительно увеличить объем продаж икры на экспорт. В период с 2016 по 2020 годы он увеличился почти вдвое (+96,7%) до 1 212,9 тонн. По прогнозам Центра отраслевой экспертизы (ЦОЭ) Россельхозбанка, при сохранении объемов на уровне прошлого года главной экспортной подкатегорией по итогам 2021 года станет белая икра, которая опередит красную по объёму поставок благодаря широкому вкусовому и ценовому диапазону.

В 2020 году поставки российской икры на экспорт увеличились в сравнении с 2019 годом на 12% до 1 213 тонн.

Чаще всего с икрой ассоциируется красная икра лососёвых рыб. По итогам 2020 года в общем объеме экспорта этой категории доля красной икры составила 45% в натуральном выражении, а основными покупателями стали Украина, Беларусь и Казахстан. За год объем экспорта красной икры увеличился с 506 до 540 тонн.

Самый нишевый продукт – чёрная икра. Её доля в объеме экспортных поставок категории составила порядка 0,2% в 2020 году, причем основными покупателями наравне с Казахстаном и Беларусью стали Сингапур, Канада, Австралия и Республика Корея.

Однако больше всего Россия экспортирует так называемую белую икру. К ней относится икра щуки, минтая, ряпушки, сазана, судака и других пород. В 2020 году на белую икру пришлось 55% экспорта всей категории в натуральном выражении 663 тонн, причем ее доля увеличилась на 25% процентных пунктов за год. Наибольшим спросом этот вид икры пользуется в странах ближнего зарубежья.

Самые верхние позиции рейтинга прочно удерживают страны ближнего зарубежья. Так, на Украину приходится порядка половины всего объема поставок российской икры за границу (604 тонны), причем за год отгрузки увеличились почти на четверть (+23%). В то же время несмотря на двукратный рост поставок в Казахстан (153 тонн), Беларусь (176 тонн) занимает второе место после Украины по объему импортных поставок. Помимо уже названных стран, в первую десятку входят Узбекистан, Азербайджан, Грузия, а замыкает её Китай.