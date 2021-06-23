Кемеровчанин устроил погоню за диким кабаном по улицам города. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Кемеровчанин заметил бегущего по дороге кабана и решил устроить за ним погоню. Соответствующее видео опубликовано в социальной сети. Автор ролика сообщил, что повстречал животное на пересечении улиц Ленина и Волгоградской.

Пользователи сети не оценили действия автомобилиста. Они сошлись во мнении, что зверь забрел в город в поисках еды, и случайная встреча с машиной могла его сильно испугать.

Напомним, что ранее жители Кемерова уже встречали на проспекте Московском кабана, который перебегал через дорогу.