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Общество23 июня 2021 7:20

Кемеровчанин устроил погоню за диким кабаном по улицам города

Соответствующее видео появилось в социальной сети
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
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Кемеровчанин устроил погоню за диким кабаном по улицам города.

Кемеровчанин устроил погоню за диким кабаном по улицам города.

Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Кемеровчанин заметил бегущего по дороге кабана и решил устроить за ним погоню. Соответствующее видео опубликовано в социальной сети. Автор ролика сообщил, что повстречал животное на пересечении улиц Ленина и Волгоградской.

Пользователи сети не оценили действия автомобилиста. Они сошлись во мнении, что зверь забрел в город в поисках еды, и случайная встреча с машиной могла его сильно испугать.

Напомним, что ранее жители Кемерова уже встречали на проспекте Московском кабана, который перебегал через дорогу.