Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 23 июня. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Оперштаб области опубликовал новую статистику по коронавирусу.

За минувшие сутки сразу 149 кузбассовцев заразились инфекцией. Теперь общее число заболевших составляет 38 969 человек. Общее число умерших - 786, за минувшие сутки четверо скончались.

Вместе с этим еще 74 пациента выздоровели. Таким образом, общее число вылечившихся достигло 37 183 человека. Всего в регионе медицинскую помощь получают 1000 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 3550 человек.