Названы территории Кузбасса, где выявили 149 новых случаев коронавируса

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 23 июня. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Кузбассе, по данным оперштаба, за минувшие сутки коронавирусная инфекция подтвердилась у 149 человек.

Больше всего случаев зарегистрировано в Кемерове - 41 зараженных. На втором месте Юрга - 14 пациентов. В Новокузнецке - 13 заболевших. По десять – в Междуреченске и Мысках. Восемь в Анжеро-Судженске. По семь – в Белове и Осинниках. Шесть человек в Калтане. По пять – в Ленинске-Кузнецком, Кемеровском МО, Юргинском МО. Три в Прокопьевске. По два – в Полысаево, Киселевске, Гурьевском МО, Крапивинском МО, Топкинском МО. По одному – в Березовском, Краснобродском, Тайге, Тисульском МР, Яйском МО.

Всего за весь период в Кемеровской области зарегистрировано 38 969 случаев заболевания коронавирусной инфекцией: 37 183 выздоровели, 786 скончались, 3550 - на домашней изоляции, в медицинских стационарах и обсерваторах.