В Кузбассе число умерших с COVID-19 возросло до 786 человек

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 23 июня. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

За минувшие сутки в Кузбассе умерли четыре пациента с коронавирусом. Об этом сообщил региональный оперштаб.

У всех четверых умерших развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. У кемеровчанина 1929 года рождения болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, онкопатологии. У жительницы Мариинска 1954 года рождения болезнь была также на фоне патологии сердечно-сосудистой системы и заболевания почек.

У новокузнечанина 1950 года рождения болезнь проходила на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, хронической обструктивной болезни легких, сахарного диабета, патологии центральный нервной системы. У кемеровчанина 1959 года рождения болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, заболевания желудочно-кишечного тракта.

Таким образом, общее число умерших с COVID-19 в регионе выросло до 786 человек.