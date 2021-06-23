Работодатели Новокузнецка будут отчитываться в мэрию о количестве вакцинированных. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новокузнецке работодатели будут еженедельно передавать информацию о количестве вакцинированных от covid-19 работников. Соответствующее распоряжение подписал глава города Сергей Кузнецов.

Отмечается, что охват вакцинации должен составить не менее 60% от общей численности сотрудников. Вакцинация обязательна трудящимся в сферах образования и социального обслуживания, однако исключения для граждан, имеющих противопоказания к профилактической прививке. Также вакцины начнут ставить сотрудникам медорганизаций и пунктов вакцинации.

Кроме того, будет усилена информационно-разъяснительная работа среди работников по вопросам профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19. Особое внимание будет обращено на необходимость проведения профилактических прививок. К распоряжению также приложена форма предоставления информации о мероприятиях по вакцинации. В ней работодатели будут указывать общее число сотрудников, количество привитых первой и второй дозами вакцины, количество не привитых, отказавшихся и причины отказа.