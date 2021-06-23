В Кузбассе «Просто Коля» обворовывал своих дам сердца. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Белове суд вынес приговор 34-летнему жителю поселка Артышта. В ГУ МВД по Кемеровской области сообщили, что мужчина обвиняется по статье «Кража».

Установлено, что в начале 2019 года двумя жительницами Белова в социальной сети познакомился мужчина с никнеймом «Просто Коля». Дамы согласились, недолгое время общались виртуально. Позже общение переросло в реальные встречи с кавалером. Мужчина втерся к ним в доверие, бывал в гостях, общался с их детьми и проявлял серьезные намерения.

В марте одну из своих спутниц пригласил в кафе, а затем в гостиницу. Утром женщина обнаружила, что лишилась мобильного телефона, золотого кольца и 30 тысяч рублей. Сумма ущерба составила около 41 000 рублей.

В июне он пришел в гости ко второй возлюбленной, у которой он украл мобильный телефон, ювелирные изделия, хранившихся в шкатулке, на сумму около 60 000 рублей. Женщины обратились в полицию.

Полицейские задержали злоумышленника. Выяснили, что жертвами в разное время становились женщины из разных городов Кузбасса. Суд признал мужчину виновным и приговорил к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.