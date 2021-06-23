На праздновании 300-летия Кузбасса выступят поп-звезды нулевых Фото: Иван ВИСЛОВ

На праздновании 300-летия Кузбасса выступят в Кемерове и Новокузнецке группы «Дискотека Авария» и «Фабрика». В Министерстве культуры Кузбасса подтвердили данную информацию, но позднее сообщат точное время и план мероприятия.

В Кемерове празднование будет проходить на новой Московской площади, а в Новокузнецке у ТРЦ «Планета». Также рассказали, что организатором концертов является администрация Правительства Кузбасса и оставляет за собой право введения особых санитарных мер в связи с распространением коронавируса.