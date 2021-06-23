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Происшествия23 июня 2021 12:32

Следком Кузбасса организовал проверку по факту избиения подростка на остановке

Инциденте произошел в Новокузнецке
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
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Следком Кузбасса организовал проверку по факту избиения подростка на остановке.

Следком Кузбасса организовал проверку по факту избиения подростка на остановке.

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Новокузнецке на остановке подростки избивали сверстника. Соответствующее видео выявили в соцсети. Следком Кузбасса сообщает, что проводит доследственную проверку.

Теперь следствию предстоит установить участников избиения, возраст, а также степень тяжести вреда, проанализировать причины и условия, которые поспособствовали данному поведению подростков. Процессуальное решение примут по итогам проверки.