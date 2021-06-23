Следком Кузбасса организовал проверку по факту избиения подростка на остановке. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Новокузнецке на остановке подростки избивали сверстника. Соответствующее видео выявили в соцсети. Следком Кузбасса сообщает, что проводит доследственную проверку.

Теперь следствию предстоит установить участников избиения, возраст, а также степень тяжести вреда, проанализировать причины и условия, которые поспособствовали данному поведению подростков. Процессуальное решение примут по итогам проверки.