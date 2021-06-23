В Кузбассе два пенсионера получили травмы на аттракционе в городском парке. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Междуреченске во время катания на аттракционе травмировались два пенсионера. Следком Кузбасса сообщает, что возбудили уголовное дело.

Следствие уточняет, что 18 июня на паровозе, который передвигался по парку, катались пять пенсионеров. Вагончик на одном из спусков опрокинулся набок. В результате один мужчина получил ушибленную рану головы, в данный момент он находится на амбулаторном лечении. У женщины выявили ушибы и кровоподтеки руки.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Аттракцион изъят следствием для оценки технического состояния.