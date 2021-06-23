В Новокузнецке возобновили подачу горячей воды жителям двух районов

В Новокузнецке начали подавать горячую воду от Кузнецкой ТЭЦ жителям Центрального и Куйбышевского районов. О завершении гидравлических испытаний, из-за которых горячее водоснабжение в квартирах горожан не было две недели, сообщили в пресс-службе СГК.

- Надеемся, к вечеру горячая вода будет у всех, - сказали в пресс-службе организации, подчеркнув, что появление горячей воды завист еще и от управляющих компаний, которые должны открыть общедомовые вентили.

К слову, как сообщили в СГК, за весь период испытаний трубопроводов в Новокузнецке коммунальщики нашли 132 дефекта на магистральных и квартальных теплотрассах, 115 из них устранили, а 17 повреждений пока в процессе ликвидации. Работы на них в ближайшее время будут закончены.