Реки Кузбасса пополнили мальки ценных видов рыб

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Вопросу экологии в угольном Кузбассе сегодня уделяется немало внимания, и многие акции промышленных предприятий направлены на то, чтобы сохранить и восполнить биологический баланс флоры и фауны Кемеровской области.

Деятельность человека ведет к сокращению популяции рыбы в реках и без искусственного воспроизведения этот процесс не остановить. Поэтому зарыбление водоемов мальками ценных пород стало одним из традиционных мероприятий в рамках экологической политики региона и концепции «Чистый уголь – Зеленый Кузбасс».

В среду в реки области вновь выпустили несколько десятков тысяч мальков.

Губернатор Сергей Цивилев принял участие в зарыблении реки Тайдон (притока Томи) мальками хариуса, тайменя и ленка. Их приобрело одно из химических предприятий региона. Мальков выпустили в особо охраняемой зоне, расположенной в 130 километрах от Кемерова.

А в Междуреченске прошла экологическая акция «Дары сибирским рекам» в рамках юбилея промышленного освоения Кузбасса. Об этом заместитель губернатора по промышленности, транспорту и экологии Андрей Панов рассказал в соцсетях. В зарыблении главной водной артерии Кузбасса приняли участие чиновники, экологи, представители промышленных предприятий, а также артисты из шорского ансамбля «Чалын», добавившие собравшимся хорошего настроения. В Томь было выпущено 40 тысяч мальков хариуса, прибывших из фермерского хозяйства Крапивинского района.

В реку Ортон затем выпустили еще 22 тысячи мальков хариуса.

До конца июня в Новокузнецком районе намечена еще одна акция по выпуску мальков хариуса в Томь - возле поселка Осиновое Плесо.