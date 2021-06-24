В Кемерове на одном из участков изменят схему движения. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Заводском районе Кемерова разработали новую схему дорожного движения для пересечения улиц Баумана и Радищева. Специалисты городского Центра организации дорожного движения сообщают, что это приведет к повышению пропускной способности. Для этого нанесут новую разметку и заменят знаки «направления движения по полосе».

Также организация двух полос для движения автомобилей в прямом направлении по улице Баумана в направлении улицы Базовой, снизит время проезда перекрестка. Кроме того, данная схема упорядочит движение транспорта и снизит вероятность возникновения аварии. Все работы выполнят в текущем году.