В Новокузнецке управляющая компания подделывала подписи жильцов. Фото: Иван МАКЕЕВ

При проверке исполнения жилищного законодательства прокуратура Орджоникидзевского района Новокузнецка выявила нарушения. В пресс-службе прокуратуры по Кемеровской области сообщили, что управляющая компания предоставляла в Госжилинспекцию решение внеочередного общего собрания собственников дома по улице Олеко Дундича.

Из протокола следует, что в октябре жители в одностороннем порядке расторгли договор по управлению домом с управляющей организацией и выбрали новую. Оказалось, что 28 собственников не оставляли своих подписей в протоколе, суд признал решение недействительным.

Прокуратура выявила признаки преступления и возбудила уголовное дело, так как поддельный документ повлиял на права жильцов.