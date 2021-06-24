Названы территории Кузбасса, где выявили 162 новых случая коронавируса

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 24 июня. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Кузбассе, по данным оперштаба, за минувшие сутки коронавирусная инфекция подтвердилась у 162 человек.

Больше всего случаев зарегистрировано в Кемерове - 57 зараженных. На втором месте Юрга - 23 пациентов. В Новокузнецке - 18 заболевших. В Мысках – 14 человек. По семь – в Междуреченске и Осинниках. Шесть в Калтане. По пять – в Крапивинском МО и Промышленновском МО. По четыре – в Юргинском МО. По три – в Анжеро-Судженске и Кемеровском МО. По два – в Киселевске и Прокопьевске. По одному – в Белове, Беловском МР, Мариинском МР, Новокузнецком МР, Топкинском МО, Тяжинском МО.

Всего за весь период в Кемеровской области зарегистрировано 39 131 случаев заболевания коронавирусной инфекцией: 37 268 выздоровели, 788 скончались, 3850 - на домашней изоляции, в медицинских стационарах и обсерваторах.