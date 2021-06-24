В Кузбассе начали строительство завода по производству сжиженного газа. Фото: АПК.

Заложили памятный камень в честь строительства завода по сжижению газа Губернатор Сергей Цивилев и генеральный директор ООО «Газпром добыча Кузнецк» Вадим Настека. Админитсрация Правительства Кузбасса сообщает, что проект по добыче метана из угольных пластов, запустят в первом квартале 2023 года.

Сергей Цивилев сообщил, что данный проект очень важен для развития региона. Добыча метана из угольных пластов и его сжижение позволит перевести карьерную технику и объекты ЖКХ на газ. При подготовке к 300-летию Кузбасс закупил свыше тысячи новых автобусов, больше половины на газомоторном топливе. Также газ позволит увеличить количество газовых заправок.

Глава региона отметил, что что в рамках соглашения между Правительством Кузбасса и ПАО «Газпром», подписанного на ПМЭФ, рассмотрят возможность строительства второй нитки магистрального газопровода «Парабель — Кузбасс» на участке 572 — 714 км, что улучшит газоснабжение для Новокузнецка и близлежащих территорий.