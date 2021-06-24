В Кемерове строительство нового ледового дворца подходит к завершению. Фото: Администрация города Кемерово.

В Рудничном районе Кемерова строительство крытого катка с искусственным льдом и универсальным залом подходит к завершению. Горадминистрация сообщила, что объект планируют сдать в июле.

Близятся к окончанию работы по установке вентиляции, наружной канализации и внутренней электрики, по вертикальной планировке прилегающей территории. Больше чем наполовину выполнена чистовая отделка первого этажа.

Уточняется, что вместимость ледового комплекса до 273 зрителей. Парковка возле спорткомплекса рассчитана на 60 автомобилей. Во дворце будут проводить тренировки, соревнования по хоккею, фигурному катанию. Жители в остальное время могут кататься на льду, кроме того будет действовать прокат коньков.