В Новокузнецке ночью загорелись два автомобиля. Фото: Instagram/nvkzdtp.

В Новокузнецке на Пионерском проспекте, 43 прошлой ночью загорелись иномарка и отечественный автомобиль. В соцсетях появилось видео с места проишествия. На кадрах видно, как машины охвачены открытым пламенем. В ГУ МЧС по Кемеровской области сообщили, что сигнал спасателям поступил в 0.14. На место выехали 13 пожарных и две единицы техники.

Уточняется, что в результате пожара у Kia обгорело лакокрасочное покрытие с левой стороны, сгорело заднее левое колесо, у автомобиля ВАЗ - лакокрасочное покрытие справа и заднее правое колесо. Пожар ликвидировали в 0.25. Никто не пострадал. Причина возгорания устанавливаются.