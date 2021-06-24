В Кузбассе мужчина убил знакомую с ребенком и уснул рядом с телами. Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Кемеровской области.

В поселке Трудармейский Прокопьевского района в одном из частных домов обнаружили тела 33-летней женщины и ее 8-летнего сына с признаками насильственной смерти. Следком Кузбасса сообщает, что возбудили и расследуют уголовное дело по статье «Убийство двух лиц, в том числе малолетнего».

По версии следствия 23 июня около 8.00 о произошедшем сообщила 59-летняя мать погибшей, которая с ножевым ранением прибежала к соседям. Она сообщила, в их доме находится мужчина по имени Александр, который ведет себя агрессивно и может убить ее дочь и внука. Врачи госпитализировали женщину и на указанный адрес прибыли сотрудники Росгвардии. Они обнаружили убитых, на кровати. Рядом с ним спал мужчина с ножевым ранением.

Подозреваемым оказался 42-летний местный житель ранее неоднократно судимый за особо тяжкие преступления и хранение оружия. После совершенного преступления, он нанес себе ножевое ранение. По предварительной данным, около 7.00 он в состоянии опьянения пришел к дому знакомой и стучал в окна. Входную дверь мужчине открыла 59-летняя мать женщины, он сразу ударил ее ножом и прошел в жилище. Раненая выбежала из дома и сообщила о случившемся соседям.

В данное время подозреваемый госпитализирован, после разрешения врачей, следователи начнут с ним работать. На телах убитых обнаружили множественные ножевые ранения. Назначили ряд экспертиз, допросили свидетелей, соседей, устанавливают мотив преступления.