В Кузбассе 17-летний подросток пытался избежать конфликта и утонул. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Возле поселка Разведчик Кемеровского муниципального округа обнаружили в водоеме тело 17-летнего подростка. Следком Кузбасса сообщает, что проводит доследственную проверку.

Установлено, что 23 июня в вечернее время подросток с друзьями приехал на охраняемый водоем, который предназначен для рыбоводства. Сторож предупредил, что купаться и распивать алкоголь запрещено.

Следом приехала компания мужчин. У 17-летнего парня с одним из них возникла ссора, чтобы уйти от конфликта, подросток прыгнул в водоем и стал тонуть. Спасти его не удалось. После произошедшего компании уехали. О инциденте оповестил всех сторож. Спасатели обнаружили тело мальчика на дне водоема.

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. По результатам примут процессуальное решение.