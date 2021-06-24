В Новокузнецке заканчивается строительство инфекционной больницы

Фото: пресс-служба администрации Правительства Кузбасса

Лечебное учреждение будет обслуживать жителей всей южной агломерации Кузбасса, где сейчас проживают 1 миллион 140 тысяч человек.

- Задача была - построить суперсовременный больничный комплекс, который соответствовал бы всем современным мировым требованиям в системе здравоохранения, - рассказал губернатор Сергей Цивилев, познакомившийся сегодня с ходом строительных работ на объекте.

Городская клиническая инфекционная больница №8 имени В.В. Бессоненко готова на 95%. В ней завершаются отделочные работы, идет монтаж и настройка оборудования.

В лечебном корпусе запланировано 99 боксов, там при необходимости можно развернуть более 300 коек. Также специалистов и пациентов примут здание лучевой диагностики, клинико-диагностическая лаборатория, станция дезинфекции автомобилей и другие постройки разного назначения. Мощностей оборудования хватит для проведения 20 тысяч анализов в сутки.

Кстати, для обеспечения дополнительной безопасности здоровых горожан больницу вынесли за административную черту Новокузнецка. А для удобства пациентов и их родственников власти обещают построить к учреждению дорогу и пустить общественный транспорт.