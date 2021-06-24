Выставка «Даешь Кузбасс!» ушла в интернет

Фото: пресс-служба администрации Правительства Кузбасса

Самую крупную тематическую подборку художественных произведений, отражающих историю и культуру Кемеровской области, теперь можно посмотреть, не выходя из дома.

В виртуальный вариант проекта «Даешь Кузбасс!», приуроченного к 300-летию промышленного освоения региона, включены наиболее значимые экспонаты сформированной ранее экспозиции Третьяковской галереи, демонстрировавшейся в Москве с 1 апреля по 10 мая нынешнего года.

Выставка, по оценкам экспертов, представляет «неожиданный срез изобразительного искусства XX - начала XXI века».

В числе работ, которые можно увидеть, плакат известного художника Александра Дейнеки «Дадим пролетарские кадры Урало-Кузбассу», работы сибирских художников из коллекций Музея изобразительных искусств Кузбасса и Новокузнецкого художественного музея, а также редкие фотографии прошлого века, иллюстрирующие развитие региона.

- Сейчас ознакомиться с картинами художников 30-х годов, через их работы узнать о становлении промышленности, героических людях нашего региона можно в любой точке планеты, - подчеркнул губернатор Сергей Цивилев.

Электронная экспозиция дополнена информационными справками и воспоминаниями жителей области, возводивших промышленные гиганты в годы первых пятилеток. В рамках проекта подготовлено и восемь виртуальных экскурсий с рассказом об экспонатах.