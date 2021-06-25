В Новокузнецке представили новых тройняшек

Фото: Инстаграм Сергея Кузнецова

О счастливом событии в жизни новокузнечан Зориных стало известно из сообщения в социальных сетях главы города Сергея Кузнецова. Он сообщил, что из первого роддома выписывают замечательную маму - Станиславу Сергеевну и ее тройняшек.

При этом глава уточнил, что Александра, Дарья и Семен родились в конце апреля и тогда по весу были чуть более килограмма (1100гр, 1200гр, 1140гр.). Поэтому к процессу выхаживания младенцев подключились медики.

- Необходимо отметить опытных акушеров-гинекологов Царапкину Елену Николаевну и Кирсанову Наталью Сергеевну, анестезиолога-реаниматолога Богомолова Александра Александровича, Неонатологов Лапина Константина Сергеевича и Штолину Татьяну Анатольевну, которые принимали роды у Станиславы Сергеевны. Благодаря этим людям, младшему медицинскому персоналу роддома ребятишки окрепли и теперь готовы поехать домой, - рассказал Сергей Кузнецов.

В семье Зориных уже был ребенок - второклассник Роман. Глава семейства - Михаил Алексеевич.

Родители получили памятные медальоны и материальную помощь. А вот помогут ли семье власти улучшить жилищные условия, пока неясно. Но по традиции в подобных случаях вопрос рассматривается.

Отметим, что Зорины в нынешнем году стали второй семьей в Кузбассе, где на свет появились тройняшки. Первая тройня в феврале родилась у семьи Саргсян в Кемерове - девочка и два мальчика.