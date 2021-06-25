В Кемерове будут обновлены автобусные остановки. Фото: Администрация города Кемерово.

В Кемерове установят восемь новых автобусных остановок. Горадминистрация сообщает, что с четыре павильона уже появились на шоссе Леонова. Два – на проспекте Притомском. По одному – на улице Кирова и Дзержинского.

Отмечается, что в 2021 году заменят 15 остановочных павильонов. В ближайшее время появится по три остановки и на проспекте Химиков и улице Ворошилова. Также ремонтные работы ведутся на 14 участках дорог. Возле остановок монтируют остановочные площадки и заездные карманы. На улице Соборная уровни трех остановок станут выше трамвайного полотна для удобства пассажиров.