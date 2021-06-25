В кемеровском многоквартирном доме рухнул потолок. Фото: ВКонтакте/inc_kuzbass.

В кемеровском многоквартирном доме на улице Спартака обрушился потолок. Фотографии с места происшествия были опубликованы в социальной сети. На кадрах видно, что в потолке образовалась дыра, а пол полностью завален потолочной плитой.

По словам жителя, ранее в квартиру приходил инженер и сообщил, что «жить можно». В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что на улице Ноградской в гостиной рухнул потолок, диван оказался под завалом. В результате случившегося никто не пострадал.