Названы территории Кузбасса, где выявили 173 новых случая коронавируса

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 25 июня. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Кузбассе, по данным оперштаба, за минувшие сутки коронавирусная инфекция подтвердилась у 173 человек.

Больше всего случаев зарегистрировано в Кемерове - 69 зараженных. На втором месте Юрга - 53 человека. В Новокузнецке - 11 заболевших. По семь – в Топкинском МО и Юргинском МО. Шесть в Анжеро-Судженске. Пять в Промышленновском МО. По четыре – в Кемеровском МО. По три – в Полысаево и Крапивинском МО. По два – в Калтане. По одному – в Мысках, Гурьевском МО, Мариинском МР.

Всего за весь период в Кемеровской области зарегистрировано 39 304 случаев заболевания коронавирусной инфекцией: 37 359 выздоровели, 793 скончались, 4123 - на домашней изоляции, в медицинских стационарах и обсерваторах.