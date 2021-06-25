В Новокузнецке новый аэропорт будет соответствовать статусу миллионника. Фото: АПК.

В Новокузнецке на территории международного аэропорта имени Б.В. Волынова заложили в основание первый камень. Администрация Правительства Кузбасса сообщает, что новый аэровокзальный комплекс с телетрапами общей площадью 20 тысяч квадратных метров в 2023 году введут в эксплуатацию.

— Южная агломерация — это 1 миллион 140 тысяч населения, и обновленный аэропорт должен соответствовать статусу миллионника. Задача — ввести терминал в эксплуатацию в январе 2023 года, потому что в феврале 2023 года Новокузнецк будет принимать зимние игры «Дети Азии», приедут юные спортсмены из 20 стран мира, — рассказал Сергей Цивилев.

Строительство будет в два этапа. На первом этапе построят здание аэровокзала с двумя телетрапами площадью 18 тысяч квадратных метров. На втором этапе здание терминала увеличат за счет демонтированного действующего здания.

Строительство позволит увеличить пропускную способность новокузнецкого аэропорта с 270 до 540 пассажиров в час. Напомним, что соглашение о строительстве аэропорта приняли на Петербургском международном экономическом форуме.