На кузбасской шахте погиб 32-летний горный мастер. Фото: СУ СК Кузбасса.

В Ленинске-Кузнецком 24 июня в 11.30 обнаружили тело 32-летнего горного мастера шахты имени С.М. Кирова. Следком Кузбасса сообщает, что проводит доследственную проверку.

Установлено, что мужчина выполнял работу по демонтажу дегазационной трубы на открытом участке и упал в яму глубиной около 5 метров. Когда сотрудники подняли его на поверхность, он не подавал уже признаков жизни. Погибший хотел убедиться в достаточности глубины ямы, чтобы продолжить дальнейшую работу. Он подошел к краю и боковая поверхность обвалилась.

Следователи установят, проходил ли погибший инструктаж по технике безопасности, причину смерти мужчины. По результатам проверки примут процессуальное решение.