Следком возбудил дело после обрушения потолка в Кемерове. Фото: СУ СК РФ по Кемеровской области.

В Кемерове обрушился потолок в одной из квартир двухэтажного дома Кировского района. Следком Кузбасса сообщает, что возбуждено уголовное дело по статье «Халатность».

Обрушение произошло 24 июня в 21.30. Вечером хозяйка квартиры заметила в коридоре у входной двери, что с потолка осыпается штукатурка. Она сообщила в специализированную службу и в этот момент потолок обрушился.

Женщине с 7- летним сыном помог эвакуироваться сосед. Отметим, что 2019 году дом признали аварийным, расселение было запланировано до 2029 года. Сейчас в доме проживают порядка 50 жителей.

Следком отмечает, что если дом признают опасным для проживания, после установления масштабов и причин обрушения следствие инициирует вопрос о скорейшем расселении его жителей. В настоящее время проводят следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Ранее сообщалось, что в кемеровском многоквартирном доме на улице Спартака обрушился потолок. Фотографии с места происшествия были опубликованы в социальной сети.