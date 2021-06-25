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Общество25 июня 2021 12:14

Глава города в Кузбассе заявил о возможном закрытии кафе и магазинов из-за COVID-19

Мэр записал видеообращение к жителям
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
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Глава города в Кузбассе заявил о возможном закрытии кафе и магазинов из-за COVID-19. Алексей Курносов /ВКонтакте.

Глава города в Кузбассе заявил о возможном закрытии кафе и магазинов из-за COVID-19. Алексей Курносов /ВКонтакте.

Глава Белова Алексей Курносов записал видеообращение к местным жителям по поводу ситуации с COVID-19. Мэр отмечает, что уже за эту неделю зафиксировали 14 случаев заболевания среди беловчан, двое скончались.

Мэр добавил, что пока ограничения в регионе затрагивают только проведения массовых мероприятий, но если ситуация не изменится, может вернуться удаленка в образовательных учреждениях, начнут закрыть кафе, магазины, как это было в 2020 году. Алексей Курносов призвал жителей к вакцинации для создания коллективного иммунитета.