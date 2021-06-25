Хоккейный клуб «Кузбасс» привились от коронавируса. Фото: Instagram/kuzbassbandy.

Игроки, тренерский штаб и руководство хоккейного клуба «Кузбасс» привились вакциной против коронавируса «Спутник V». Об этом хоккейный клуб сообщил в своем Instagram-аккаунте.

Добавим, что вместе с ними привился министр спорта Кузбасса Сергей Мяус. ХК «Кузбасс» отметили, что чувствуют себя хорошо. Также за помощь в организации вакцинации поблагодарили Ледовый Дворец «Кузбасс».

— Встретимся 1 августа в Ледовом Дворце «Кузбасс» на Кубке России! — сообщили ХК «Кузбасс».