«Комсомолка» приглашает кузбассовцев на «Книжную площадь»

Фото: Министерство культуры Кузбасса.

26 и 27 июня Региональный медиахолдинг «Кузбасс» принимает участие в фестивале «Книжная площадь» у кемеровского Театра драмы.

Приглашаем вас посетить наш выставочный книжный стенд, где вы сможете купить книги издательского дома «Комсомольская правда», оформить подписку на газету «Кузбасс» и сфотографироваться с горностаем Акташем, талисманом холдинга, и принять участие в конкурсе.

В рамках фестиваля мы проведем благотворительную акцию «Корзина добра». Вы можете купить любое издание из нашего ассортимента и положить его в корзину. Все книги мы передадим в детские дома и дома престарелых.