Поликлиники Кузбасса будут работать до 23 часов

Фото: пресс-служба администрации Правительства Кузбасса

Начиная с 25 июня, режим работы «красных зон» этих лечебных учреждений региона продлевается до одиннадцати часов вечера, причем независимо от того, будет будний день или выходной.

Об этом сообщил министр здравоохранения Кузбасса Михаил Малин на прошедшем в Кемерове заседании штаба по охране здоровья населения.

Причина – сейчас ежедневно в кузбасские стационары в среднем поступает на 100 пациентов больше, чем выздоровевших, при этом большее число вызовов скорой помощи приходится на период с 17 до 23 часов.

На пятницув Кузбассе привито двумя аппликациями вакцины 21,6% населения – это, по оценкам специалистов, в три раза меньше, чем необходимо для выработки коллективного иммунитета.