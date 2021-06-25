Кузбассовцев переводят на удаленную работу

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В регионе вводят дополнительные меры по противодействию распространению COVID-19. Одна из них - перевод на дистанционное выполнение обязанностей не менее 30% сотрудников с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки.

Об этом говорится в тексте правительственной телеграммы, подписанной председателем Правительства Кузбасса, первым заместителем губернатора Вячеславом Телегиным.

Напомним, что подобная мера уже вводилась в регионе с 26 сентября прошлого года, правда, тогда речь о конкретных цифрах не шла: кузбасским работодателям при наличии технической возможности рекомендовалось перевести своих сотрудников на удаленный/дистанционный режим работы.

Среди других противоэпидемических требований, предложенных сегодня к выполнению работодателями - усиление контроля замеров температуры тела работников на предприятиях и в организациях, обеспечение соблюдения масочного режима и запаса дезинфицирующих средств. Важно проветривать помещения каждые два часа, производить влажную уборку, а также ограничить контакты сотрудников между сменами.