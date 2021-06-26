Кузбасский общественный транспорт дополнительно обновят

Фото: пресс-служба администрации Правительства Кузбасса

При этом будет перевыполнен план по поставкам автобусов в рамках подготовки к 300-летию промышленного освоения региона. В результате общественный автопарк государственных и муниципальных ПАТП обновится более чем на 60%.

По губернаторской программе обновления общественного транспорта в Кемеровскую область уже пришли 1085 автобусов. В мае был заключен дополнительный муниципальный контракт на поставку в Кемерово 105 городских низкопольных автобусов, работающих на газомоторном топливе, еще 15 поступят в регион по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Как уточнили в пресс-службе администрации Правительства Кузбасса, изначальный план поставок составлял всего 1 100 единиц.

- Вся техника соответствует сибирским погодным условиям и отвечает современным экологическим стандартам, - отметил губернатор Сергей Цивилев.

Покупка автобусов на газомоторном топливе позволяет автотранспортным предприятиям и существенно сэкономить на заправках.

Всего на приобретение нового транспорта было направлено свыше 7 миллиардов рублей.

Напомним, что в течение 2015-2017 годов в Кемеровскую область поступило 89 автобусов для пассажирских перевозок. К началу реализации программы обновления степень износа общественного транспорта в регионе достигал почти восьмидесяти процентов.