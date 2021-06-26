Коронавирус в Кузбассе: названы территории с новыми заболевшими

Фото: Алексей Булатов (архив)

Впервые за долгое время в регионе зафиксировано снижение суточного числа заболевших коронавирусной инфекцией.

По данным оперативного штаба, на утро 26 июня в Кузбассе выявлено 164 случая заражения. После вчерашнего резкого скачка, зафиксированного в Кемерове и Юрге, в этих территориях также отмечено заметное снижение. Больные распределились так:Кемерово - 37, Новокузнецк - 32, Междуреченск - 11, Осинники - 10, Анжеро-Судженск и Юрга - по 9, Киселевск - 7, Белово и Калтан - по 6, Ленинск-Кузнецкий и Промышленновский муниципальный округ - по 5, Прокопьевск и Гурьевский муниципальный округ - по 4, Полысаево, Таштагольский муниципальный округ и Топкинский муниципальный округ - по 3, Тайга, Тисульский муниципальный округ и Яшкинский муниципальный округ - по 2, Мыски, Беловский муниципальный округ, Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ и Юргинский муниципальный округ – по 1.

Выздоровели за прошедшие сутки 96 пациентов. Всего с начала пандемии в регионе 37455 человек вылечились от коронавируса.

Медицинскую помощь в Кузбассе продолжают получать 1214 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 4769 человек.