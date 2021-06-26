В Кузбассе число умерших от коронавируса достигло 799

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

По данным оперативного штаба, за прошедшие сутки скончались шесть пациентов, болевших коронавирусной инфекцией - три женщины и три мужчины. Всем было больше шестидесяти пяти лет.

Диагноз также для всех больных стандартный - развитие двусторонней полисегментарной пневмонии на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. У некоторых был также сахарный диабет и некоторые другие заболевания.

Мужчины проживали в Березовском, Кемерове и Топкинском районе. Две женщины - из Новокузнецка, одна - жительница областного центра.