Пенсионерку из Кузбасса обманули на миллион рублей лжеброкеры

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области

66-летняя жительница Новокузнецка захотела получить дополнительный заработок с помощью игры на биржевых торгах - о такой возможности ей рассказала по телефону незнакомая женщина. Не устояв перед заманчивым предложением, пенсионерка установила на ноутбук и телефон программу удаленного доступа, а также прошла регистрацию на предложенной ей интернет-площадке. Через некоторое время на нее вышел инструктор по биржевым торгам и убедил назвать реквизиты банковских карт. Сразу же после этого с принадлежащих новокузнечанке счетов было списано более 1,3 миллиона рублей.

Следователем отдела полиции «Центральный» УМВД России по городу Новокузнецку возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Сейчас проводятся оперативно-розыскные мероприятия.