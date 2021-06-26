Губернатор Кузбасса поздравил выпускников школ

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Сегодня в регионе проходят выпускные балы.

Выпускников поздравил губернатор Сергей Цивилев. Он, в частности, отметил, обращаясь к уже бывшим ученикам и ученицам:

- Вы уходите со знаниями и умениями, полученными благодаря упорной учебе. Впереди - взрослая, самостоятельная жизнь, с ее тревогами, волнениями, радостями. От всей души поздравляю вас с окончанием школы и желаю успехов во взрослой жизни!

– Здания, в которых состоятся торжества, прошли необходимые проверки. Охранять общественный порядок во время проведения праздника будут сотрудники полиции, члены родительского комитета, частные охранные предприятия и дружинники,

Только в областном центре участниками торжественных мероприятий станут более двух тысяч одиннадцатиклассников.

Для обеспечения их безопасности, как сообщил глава города Илья Середюк, сделано все необходимое:

- Здания, в которых состоятся торжества, прошли необходимые проверки. Охранять общественный порядок во время проведения праздника будут сотрудники полиции, члены родительского комитета, частные охранные предприятия и дружинники.