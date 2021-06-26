В Кузбассе пресекли канал поставок синтетических наркотиков

Фото: «Комсомольская правда» (архив)

Задержаны подозреваемые - два жителя закрытого города Северска, что в Томской области, а также житель Новосибирска.

Автомобиль марки «Сузуки Свифт», в котором они находились, в ходе оперативно-розыскных мероприятий был замечен в Промышленновском муниципальном округе. Сотрудники полиции потребовали остановить машину, но водитель прибавил скорость и попытался скрыться. После погони злоумышленники были задержаны в районе села Журавлево.

В салоне при досмотре было обнаружено наркотическое средство мефедрон общей массой более 1 грамма. Кроме того, полицейские установили, что во время погони из иномарки подозреваемые выкинули пакет с наркотическим реагентом для курительных миксов, который позднее был найден на обочине трассы. Экспертиза показала, что его масса составила около 1 килограмма.

Как сообщила пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области, дознавателем ОМВД России по Промышленновскому муниципальному округу и следователем ОМВД России по Прокопьевскому муниципальному округу в отношении подозреваемых возбуждено два уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов» и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».