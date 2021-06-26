Президент РФ прилетит на 300-летие Кузбасса?

Фото: Анатолий ЖДАНОВ (архив)

Одно из московских информационных агентств распространило новость, что Владимир Путин 6 июля совершит рабочую поездку в Кемеровскую область.

Напомним, что последний раз в нашем регионе президент России был три года назад, когда в Кемерове проходило всероссийское масштабное совещание с участием угольщиков и железнодорожников, на котором рассматривались вопросы развития угольной отрасли.

На этот раз, как утверждают московские журналисты, цель визита президента - создание Межрегионального центра строительных компетенций.

В апреле нынешнего года в послании Федеральному собранию Путин, говоря о Кузбассе, отметил, что регион станет одной из пилотных площадок для реализации программы льготного кредитования застройщиков. Также он назвал развитие горнолыжного центра региона «Шерегеш» одним из приоритетных для страны проектов в сфере туризма.