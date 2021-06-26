Инструктор бассейна в Белове обвинен в смерти инвалида

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Напомним, что 19 июня в бассейне физкультурно-оздоровительного комплекса «Металлург» утонул 27-летний посетитель, имевший инвалидность.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области - Кузбассу в связи с этим ЧП возбуждено уголовное дело в отношении 37-летнего инструктора по безопасности. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.109 - причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей.

Инструктору вменяется в вину, что он не принял меры, необходимые для обеспечения постоянного визуального наблюдения и контроля за купающимися в плавательном бассейне.

Утонувший, по рассказам свидетелей, плавал без присмотра на отдельной дорожке и в какой-то момент надолго скрылся под водой. По предварительным данным, причиной его смерти стала асфиксия от утопления.

Сейчас следователи проводят необходимые мероприятия для установления всех обстоятельств ЧП.