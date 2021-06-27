Глава Минздрава Кузбасса решил эффективно защититься от коронавируса

Фото: malinmihail / Instagram.com

Коронавирусной инфекцией Михаил Малин переболел еще в июле прошлого года.

По словам министра, тогда болезнь протекала очень тяжело, и он, в частности, перенес человеческие страдания, которые ранее были для него несвойственны. Теперь в своем инстаграме он сообщил, что поставил прививку:

- COVID-19 я переболел прошлым летом, а теперь, чтобы быть эффективно защищенным от коронавируса, вакцинировался.

При этом министр выложил фото с процедуры и рассказал, что после вакцинации никакой побочки у него не было, самочувствие хорошее.

Напомним, что на днях стало известно о вакцинации еще одного кузбасского министра - по спорту - Сергея Мяуса.