В Кузбассе трое мужчин избили до смерти малознакомого жителя. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Киселевске трое мужчин избили до смерти 53-летнего жителя. Следком Кузбасса сообщает, что завершили расследование уголовного дела, которое было совершено в апреле 2020 года.

По версии следствия, трое нетрезвых мужчин в возрасте 24, 26 и 30 лет заметили у магазина малознакомого 53-летнего горожанина. Подошли к нему, используя надуманный повод, начали избивать его. Мужчина попытался убежать от нападавших, но они стали преследовать его на двух автомобилях. На автодороге одна из машин сбила мужчину с ног, а вторая ударила его бампером в туловище. После жертву в багажнике увезли в лес, а там уже палками и битой избили до потери сознания.

Утром жертву обнаружили рыбаки, они знали мужчину, но из-за нанесенных увечий не опознали его. Потерпевшего госпитализировали, но три месяца он не приходил в сознание и умер. В ходе следствия подозреваемые пытались переложить вину на одного человека, а после и друг на друга. Однако следствием собрана достаточная доказательственная база, чтобы передать уголовное дело в суд для рассмотрения.